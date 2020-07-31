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На Донбассе с начала 2020 года зафиксировано 60 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Миссия подтвердила сообщения о 5 жертвах среди гражданского населения - все они получили ранения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 60 человек: 8 погибших и 52 раненых», - сказано  в отчете.


По данным ОБСЕ, в период с 13 по 26 июля СММ зафиксировала около 8 000 нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 2 100 взрывов, против ориентировочно 5 200 нарушений и приблизительно 1 700 взрывов соответственно за две предыдущие недели.
 
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