Министр юстиции Денис Малюська подписал письмо к президенту Владимиру Зеленскому относительно ветирования закона о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, сообщает пресс-служба Минюста.

«На подпись Президенту поступил очередной законопроект (№3640), который останавливает любое принудительное взыскание долгов (а не только долгов подмораторных валютных заемщиков, как этого можно было бы ожидать, исходя из его названия). Минюст попросил ветировать данный законопроект, ведь обязанность платить долг и выполнять договорной долг - это базис капитализма и рыночной экономики, поэтому отклонения от обязанности платить долги должно быть цивилизованным и справедливым», - отмечается в сообщении.

Как подчеркивают в министерстве, подобные моратории приводят к увеличению затрат должников, защищенных мораторием (ведь в цену товаров и услуг, которые им продаются, сразу закладывается риск неуплаты) и к увеличению коррупции (оплатить или не оплатить контрагенту - решает директор предприятия, и ни один суд ему не указ).

Также, как подчеркивают в Минюсте, подобные моратории приводят к увеличению расходов налогоплательщиков - за должника рано или поздно заплатит государство через механизмы гарантий государства относительно исполнения судебных решений и специальную бюджетную программу, международные арбитражи или решения ЕСПЧ; к ухудшению инвестклимата - ни один нормальный инвестор не будет работать в непредсказуемой среде; и к криминализации процесса выбивания долгов (потому что другие законные процедуры взыскания долга не будут работать).

Напомним, Рада приняла этот закон 16 июля.