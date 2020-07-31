Вчера поздно вечером в селе Новый Быков Бобровицкого района Черниговской области в результате взрыва гранаты погибли три человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

«По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли трое людей, один человек госпитализирован. На месте работают следователи Национальной полиции», - написал он.

Как сообщило «Суспилhttps://suspilne.media/52019-troe-zagiblih-odin-travmovanij-u-seli-na-cernigivsini-pidirvalasa-granata/ьне» со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Юлию Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован. Причины подрыва гранаты устанавливают правоохранители.