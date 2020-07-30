В поселке Велетенское Белозерского района Херсонской области задержали мужчину, который в неадекватном состоянии осуществлял выстрелы из ружья во дворе собственного дома, сообщает пресс-служба областной полиции.

В полицию обратилась жительница села и сообщила, что со двора соседа слышны звуки выстрелов. На место немедленно выехали руководство Херсонского отдела полиции, Белозерского отделения полиции и следственно-оперативная группа.



По прибытию на место там находились родители 31-летнего стрелка, которые пытались уговорить сына бросить ружье. В результате мужчина начал стрелять и ранил отца в ногу, а сам закрылся в доме. Пострадавшего госпитализировали в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.



Мать злоумышленника сообщила правоохранителям, что сын недавно вернулся с заработков и стал вести себя странно, был агрессивным. Они обратились за помощью и мужчина должен был пройти обследование.

Стрелок отказывался выходить из дома и бросать оружие. Полицейские оценили степень опасности и решили задействовать переговорщиков Управления уголовного розыска, бойцов роты полиции особого назначения и спецподразделения КОРД для проведения полицейской операции «Гром».



«Правоохранители оцепили территорию для обеспечения безопасности граждан и недопущения посторонних, а жителей окрестных домов эвакуировали. После почти часа переговоров с преступником полицейским удалось выманить его на улицу, после чего он был задержан КОРДом. Хочу подчеркнуть, что спецоперация прошла без единого выстрела со стороны работников полиции, сам стрелок не пострадал. У него изъяли зарегистрированное гладкоствольное ружье», - сообщил начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы, которые заставили мужчину стрелять. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины и ч.4 ст.296 «Хулиганство» УК Украины. Мужчине может грозить до 15 лет заключения. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-психиатрической.