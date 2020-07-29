Всемирная организация здравоохранения 28 июля предостерегла от самоуспокоенности в отношении снижения передачи коронавируса летом, заявив, что вирус не ведет себя как грипп и не имеет сезонности. Об этом заявила представительница ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает LB.ua.

«Люди продолжают думать о сезонах. Что мы все должны осознать о новом вирусе - что он ведет себя иначе», - отметила она на онлайн-конференции в Женеве.

Она также предостерегла от надежды на то, что COVID-19 имеет так называемые волны - периоды резкого роста и резкого снижения числа новых инфицированных. «Это одна большая волна. Она растет и снижается понемногу», - добавила она.



