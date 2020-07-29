также в разделеМир
Задержание боевиков в Беларуси: Лукашенко требует от РФ объяснений 22
После задержания российских боевиков Лукашенко срочно собрал Совбез 32
Задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера нашли в базе «Миротворца» 33
В Турции приняли закон о контроле над социальными сетями 13
СМИ: Россия использует англоязычные сайты для распространения фейков о COVID-19 17
В Беларуси заявили о задержании под Минском 32 боевиков ЧВК Вагнера 37
Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 23
В Саудовской Аравии начинается хадж без паломников 29
В мире от кронавируса умерли уже 663 тысячи человек 16
Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус 28
В России оштрафовали журналиста, которому полицейский сломал руку 30
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка нового коронавируса 26
В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса 18
В Китае зафиксировано рекордное с апреля число случаев COVID-19 за сутки 20
Маас: У РФ пока нет шансов вернуться в G7 без решения вопросов Крыма и Донбасса 84
В мире за сутки коронавирусом заболели более 200 тысяч человек 11
Тысячи людей требуют отставку правительства Болгарии 24
В Техасе был убит еще один протестующий 44

Всемирная организация здравоохранения 28 июля предостерегла от самоуспокоенности в отношении снижения передачи коронавируса летом, заявив, что вирус не ведет себя как грипп и не имеет сезонности. Об этом заявила представительница ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает LB.ua.

«Люди продолжают думать о сезонах. Что мы все должны осознать о новом вирусе - что он ведет себя иначе», - отметила она на онлайн-конференции в Женеве.

Она также предостерегла от надежды на то, что COVID-19 имеет так называемые волны - периоды резкого роста и резкого снижения числа новых инфицированных. «Это одна большая волна. Она растет и снижается понемногу», - добавила она.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3827 грн.
16
Теги