Кабинет Министров Украины в ходе сегодняшнего заседания принял постановление «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша», согласно которому молодым родителям будет назначена денежная компенсация в сумме 5 тыс. грн исключительно для приобретения необходимых детских товаров и средств гигиены для рожениц.

Как передает УНИАН, постановление принято с доработкой в течение 3 дней.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, проектом постановления предлагается внедрить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5 тыс. грн вместо натуральной помощи «Пакет малыша», а также обеспечить гражданам, у которых родился ребенок, открытие счета в «ПриватБанке» со специальным режимом использования и выдать им специальную социальную карту.

«Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек и средств гигиены для рожениц», - сказала Лазебная.

Также, по словам министра, проектом постановления предлагается привлечь к реализации пилотного проекта на договорных основах заведения розничной торговли для продажи родителям определенных детских товаров и товаров для рожениц по специальной социальной карте. Лазебная отметила, что в некоторых регионах еще физически присутствуют «Пакеты малыша», которые будут розданы роженицам, но из-за того, что тендер на закупку таких наборов не состоялся, принято решение о выплате максимально возможной суммы компенсации. Она подчеркнула, что средства для этих целей предусмотрены в программах Минсоцполитики.

Правительственная инициатива «Пакет малыша» - это национальный проект по социальной защите семей с детьми и поддержке развития ответственного отцовства, который стартовал 1 сентября 2018 года. В детский набор «Пакет малыша», который выдается роженицам, входят 25 необходимых товаров, в том числе пеленки, подгузники, специальный матрас, два вида одеял и другие.