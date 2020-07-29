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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предложил создать отдельное госпредприятие, которое будет отвечать за содержание КПВВ.

Об этом рассказал первый заместитель министра Ростислав Замлинский в эфире телеканала «ДОМ», сообщает Укринформ.

«Министерство реинтеграции, Алексей Юрьевич Резников, как профильный вице-премьер,

выступил с инициативой о создании отдельного государственного предприятия, в зоне ответственности которого будет содержание КПВВ», - сказал замминистра.

По его словам, речь идет о трех КПВВ на админгранице между Херсонской областью и АР Крым, четырех КПВВ в Донецкой области и трех в Луганской (один из которых действует - это «Станица Луганская», а также «Золотое» и «Счастье», которые планируют открыть).

«Это будет зона ответственности конкретно взятого государственного предприятия, которое будет обеспечивать и соответствующее благоустройство, и содержание», - отметил чиновник.

Замлинский уточнил, что в министерстве понимают, что рано или поздно оккупированные территории все равно перейдут под полноценную юрисдикцию украинской власти, поэтому эти КПВВ не стационарные.

«Мы предполагаем, что они будут из модульных конструкций. И очень хотим, чтобы в ближайшее время они были на границе с Российской Федерацией. Там, где это предусмотрено в рамках международных договоренностей», - высказал позицию представитель Министерства реинтеграции.
ForUm

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