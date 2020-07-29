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Одно из ведущих международных рейтинговых агентств Standard&Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО «Укрзализныця» до уровня «B-» с «CCC». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

По словам и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, это повышение стало следствием активного внедрения антикризисной программы компании и недавней успешной финализации процесса реструктуризации финансового долга перед Сбербанком (Украина), что положительно отразилось на состоянии ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов.

«В сложный для большинства компаний период способность Укрзализныци придерживаться взятых на себя обязательств добавляет уверенности инвесторам в ее стабильности и надежности кредитных качеств. Решение S&P - очередное тому подтверждение», - отметил он.

В своем сообщении Standard&Poor's отметило, что рейтинговое действие отражает снижение долговой нагрузки на ликвидность в текущем периоде после подписания Укрзализныцей соглашений по реструктуризации долга перед банком. Учитывая негативное влияние пандемии на финансовые рынки, Укрзализныця реализовала необходимые шаги и достигла соглашения с банком об отсрочке погашения долга на срок до трех лет с возможностью досрочного погашения долга.

Вместе с тем «негативный» прогноз рейтинга отражает неопределенность именно по внешней среде, в которой находятся Укрзализныця и другие компании, а также потенциальные риски, связанные с этим.
ForUm

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