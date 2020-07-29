Российские разведслужбы используют по меньшей мере три англоязычные сайты для распространения дезинформации, связанной с пандемией коронавируса, чтобы подорвать усилия США по преодолению вспышки COVID-19, сообщили неназванные американские чиновники агентству Associated Press.

Речь идет о сайтах InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press, где между концом мая и началом июля были опубликованы более 150 статей, в которых пропагандируются конспирологические теории, в частности, китайские утверждение о том, что коронавирус был создан как биологическое оружие в американской военной лаборатории, и появляются комментарии о том, как российское медицинское оборудование, доставленное в США, способствует улучшению отношений двух стран.

AP сообщает, что должностные лица говорили на условиях анонимности, поскольку не имеют полномочий выступать публично, передает Радио Свобода.

Они заявили, что решили сообщить о сайтах сейчас, чтобы предупредить о четкой связи между этими сайтами и российской разведкой.

AP назвало имена Дениса Тюрина и Александра Старунского, которые организуют публикацию этих материалов. По сообщению, они возглавляли агентство InfoRos и раньше служили в ГРУ. В российской разведке, подразделение, где они работали, специализируется на военной психологической разведке, и они сохранили там контакты, сообщает агентство.

Сайт InfoRos.ru принадлежит российскому правительству, два другие сайты формально независимые информационные порталы.

Согласно источникам газеты New York Times в американских спецслужбах, ФБР расследует связи еще одного интернет-издания Strategic Culture Foundation со Службой внешней разведки России.

В мае на его сайте появилась резко негативная статья об Эвелин Фаркас, которая работала в администрации Барака Обамы и известна своими критическими высказываниями в адрес Кремля. В июне Фаркас проиграла на первичных выборах Демократической партии в борьбе за место в Конгрессе.

Сайт OneWorld.press опроверг обвинения в том, что он связан с российской разведкой.