Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) относительно Донбасса Сергей Гармаш считает, что украинскую делегацию вместо второго президента Леонида Кучмы может возглавить вице-премьер по вопросам ВОТ Алексей Резников. Об этом Гармаш заявил в эфире «Украина 24».



«За время моей работы в ТКГ я Кучму ни разу не видел, фактически руководство осуществлял Резников. Вполне логично, если он возглавит нашу делегацию на переговорах», – сказал он.

Гармаш также добавил, что из-за решения Кучмы покинуть группу может измениться состав делегации от России. «Относительно реакции России мне интересен этот момент, потому что у Кучмы и Грызлова, который был в свое время председателем Госдумы России, примерно одинаковый статус, и они очень серьезно к нему относятся. Поэтому я допускаю возможность того, что и Грызлов теперь захочет выйти, но не факт, что его отпустят», – пояснил он.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Леонида Кучмы, который с 2014 года с перерывами представлял Украину на переговорах по Донбассу.