также в разделеПолитика
«Слуга народа» хочет заменить лозунг «Сделаем их вместе» 17
Дроздова: Медведчук должен стать ключевой фигурой в переговорах по Донбассу 16
Зеленский сказал, кто может заменить Кучму в ТКГ 27
Гармаш: Место Кучмы в ТКГ может занять Резников 13
Резников назвал одну из главных основ безопасной реинтеграции ОРДЛО 19
Саакашвили предложил вынести на референдум вопрос ликвидации КСУ 29
СМИ назвали причину ухода Кучмы из ТКГ 83
НАПК перечислило политпартиям 35 миллионов 13
Шмыгаль: Минагрополитики создадут не раньше сентября 14
Саакашвили предлагает сократить количество судов с 764 до 200 52
У Путина назвали условия возврата россиян в СЦКК 85
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию Северодонецка 30
Медведчук: Украинское животноводство на грани коллапса 40
Резников: Режим полной «тишины» не запрещает отвечать на провокации 18
Молчанов: Медведчук постоянно говорит об эволюции обещаний Зеленского, показывающая просто бездействие власти 20
Украина, Польша и Литва учредили «Люблинский треугольник» 33
Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов 20
Кучма ушел из ТКГ 60

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что второй президент Украины Леонид Кучма после прекращения работы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не будет оставаться в стороне, сообщает УНИАН.

«Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому. Иногда совет гораздо ценнее, чем присутствие в тех или иных группах. Совет дорого стоит, особенно в современном мире», — сказал он.

Данилов также добавил, что кандидатуры на замену Кучмы есть, однако отказался называть фамилии.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Леонида Кучмы, который с 2014 года с перерывами представлял Украину на переговорах по Донбассу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2842 грн.
13
Теги