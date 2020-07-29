Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что второй президент Украины Леонид Кучма после прекращения работы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не будет оставаться в стороне, сообщает УНИАН.



«Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому. Иногда совет гораздо ценнее, чем присутствие в тех или иных группах. Совет дорого стоит, особенно в современном мире», — сказал он.

Данилов также добавил, что кандидатуры на замену Кучмы есть, однако отказался называть фамилии.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Леонида Кучмы, который с 2014 года с перерывами представлял Украину на переговорах по Донбассу.