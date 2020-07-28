Второй президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе в связи с преклонным возрастом.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник в Офисе президента.

«Ему физически было тяжело справляться», — сказал собеседник. Кучме в этом году исполнится 82 года.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Леонида Кучмы, который с 2014 года с перерывами представлял Украину на переговорах по Донбассу.