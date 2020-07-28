также в разделеОбщество
28 июля. Картина дня 17
В Украину идут дожди 23
Минобороны передали модернизированные «Булаты» 13
Возможный сообщник «луцкого террориста» вышел под залог 7
В Кривом Роге откроют Офис чистой окружающей среды 12
Российскому пилоту сообщили о подозрении за полеты в Крым 17
Минздрав обновил список стран «красной зоны» 17
ОАСК открыл дело по иску «Прямого» к Нацсовету 16
Еще двум «самообороновцам» Крыма сообщили о подозрении 13
Командир чеченского полка Кадырова признал, что его сослуживец воевал в Украине 22
В Украине за 6 лет ни один новый специалист не стал судьей 19
В Днипре «черные» риэлторы присвоили 11 объектов недвижимости 16
На Луганщине расследуют трагическую гибель шахтера 14
В ГБР заверили, что не расследуют получение Томоса 27
Рекордсмены: Украинская телеведущая задекларировала 261,6 млн 63
Детские лагеря заработают с 1 августа, но не везде 14
В Луганской ОГА – против проведения выборов в прифронтовой зоне 26
СМИ: ЕС не будет открывать границы еще две недели 21

Киберспециалисты Службы безопасности Украины проверили вероятность рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры в результате утечки базы данных клиентов компании «Cloudflare Inc».

Проверка установила, что угрозы государственным ресурсам нет, сообщает пресс-центр ведомства.

В частности, выявлено, что IP-адреса вебресурсов, которые появились в интернете, являются обобщенной базой общедоступных данных. То есть обнародованы доменные имена с IP-адресами доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS. В общем были опубликованы почти 2,6 млн таких записей.

«Таким образом, обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы вебресурсов, которые обслуживает «Cloudflare», в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры», - резюмировали в спецслужбе.

Об утечке данных из сервиса Cloudflare Inc стало известно 26 июля. Среди обнародованных адресов, по данным СНБО, было 45 записей с доменом gov.ua и более 6,5 тысячи с доменом ua, в том числе ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
18
Теги