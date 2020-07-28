Киберспециалисты Службы безопасности Украины проверили вероятность рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры в результате утечки базы данных клиентов компании «Cloudflare Inc».

Проверка установила, что угрозы государственным ресурсам нет, сообщает пресс-центр ведомства.

В частности, выявлено, что IP-адреса вебресурсов, которые появились в интернете, являются обобщенной базой общедоступных данных. То есть обнародованы доменные имена с IP-адресами доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS. В общем были опубликованы почти 2,6 млн таких записей.

«Таким образом, обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы вебресурсов, которые обслуживает «Cloudflare», в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры», - резюмировали в спецслужбе.

Об утечке данных из сервиса Cloudflare Inc стало известно 26 июля. Среди обнародованных адресов, по данным СНБО, было 45 записей с доменом gov.ua и более 6,5 тысячи с доменом ua, в том числе ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.