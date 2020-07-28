Правоохранители Крыма сообщили о подозрении двум «самообороновцам», руководителям подразделения «Славянский щит» по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины в 2014 году были участником незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя» и руководителями отдельного подразделения «Славянский щит».
Подозреваемые осуществляли подбор бойцов в подразделение, обеспечивали патрулирование Севастополя, лично осуществляли незаконные проверки документов и обыски автомобилей с целью выявления и задержания украинских граждан на территории полуострова. Помогая боевикам «Самооборона Крыма», контролировали деятельность незаконно созданных на территории полуострова блокпостов.
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