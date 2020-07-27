Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал корреспондента портала «Медиазона» Давида Френкеля, которому силовик сломал руку, по статье о неповиновении полицейскому на избирательном участке.

Об этом сообщает Медіазона со ссылкой на самого Френкеля.

Журналист сообщил, что судья Дзержинского районного суда Петербурга Ольга Андреева оштрафовала его на 500 рублей по статье о неповиновении полицейскому (статья 19.3 КоАП) на избирательном участке.

Френкелю также назначили 2 тысячи рублей (28 долларов) штрафа по делу о вмешательстве в осуществление работы избиркома и вынесли предупреждение за нарушение «режима самоизоляции», который действовал в Петербурге во время инцидента.

По версии полиции, корреспондент «провоцировал конфликтную ситуацию» на участке, где проходило голосование по поправкам в Конституцию, и мешал работать комиссии. В протоколе утверждалось, что Френкель при задержании «упирался ногами, хватался за стены, сопротивлялся, отталкивал сотрудников». На видео задержания таких действий со стороны журналиста не видно.

В суде также допросили бывшего главу Дворцового муниципального округа Петербурга Дмитрия Абрамова, который утверждает, что был на участке наблюдателем. Во время нападения на журналиста он наступил ему на ногу и дернул за сломанную руку, назвав «симулянтом». Абрамов считает, что Френкель упал и сломал руку не из-за действий сотрудника полиции.

Полицейский Денис Дмитриев, который задерживал журналиста, заявил, что решил его задержать по требованию главы комиссии, поскольку журналист мешал избирателям. Френкель это отрицает.

Ранее журналист подал заявления о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий сотрудником полиции. О результатах проверки пока не сообщалось.

Перелом, полученный Френкелем, потребовал срочной операции, реабилитация продлится несколько месяцев.