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Полиция устанавливает обстоятельства гибели четверых рабочих КП «Харьковводоканал».

Как сообщает пресс-служба облглавка, по предварительным данным, три человека и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.

Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдела полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников.

Информация внесена в Единый учет. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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