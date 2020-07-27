Антимонопольный комитет уличил картельный сговор на конкурсе по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, уже не первый раз нарушителем конкурентного законодательства является компания с орбиты корпорации УКРБУД - ООО «СК» «Укрстроймонтаж». Другим участником заговора является ЧАО «Укрэнергомонтаж».

В течение 2017-2018 гг. эти компании участвовали в четырех процедурах закупок на общую сумму более 1 млрд грн и выиграли у трех крупнейших. Заказчиками строительства были Чонобильська АЭС и «Энергоатом».

Северное межобластное территориальное отделение АМКУ (ранее - Киевское территориальное отделение) выявило следующие доказательства сговора между «Укрстроймонтаж» и «Укрэнергомонтаж»:

компании связаны хозяйственными отношениями;

предоставляют друг другу финансовую помощь;

имеют общих работников;

активно коммуницировали между собой во время торгов;

действовали синхронно во время подготовки и участия в торгах;

входили в аукцион с одного IP-адреса;

расположены по одному адресу;

имеют общие особенности в оформлении документов.

«Итак, вместо честной конкуренции и торгах, имел место сговор между двумя компаниями, которые позиционировали себя как самостоятельные и независимые игроки. Такие действия являются нарушением Закона «О защите экономической конкуренции», - отметили в АМКУ.

На «БК «Укрстроймонтаж» наложен штраф в размере 55 млн грн, на ЧАО «Укрэнергомонтаж» - 62 млн грн. В течение трех лет эти компании не смогут участвовать в публичных закупках.

В прошлом году АМКУ уже обличал аналогичные нарушения компаниями из корпорации УКРБУД - ООО «Североукраинский строительный альянс» и ООО «Спецстрой-Плюс» были оштрафованы на общую сумму 260 млн грн за сговора на тендерах по строительству корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, реконструкции гимназии № 59 имени Бойченко и строительства Шулявского моста.