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В Сватовском районе Луганской области сгорела пшеница на площади 40 га, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«26 июля в ГосЧС поступила информация, что вблизи села Ковалевка Сватовского района на поле ООО агрофирма «Стельмаховская» (общая площадь 103 га) возник пожар пшеницы на корню», - говорится в сообщении.

В 16:10 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена пшеница на площади 40 га и спасена пшеница на площади 63 га.

К тушению привлекалось 19 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

 
ForUm

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