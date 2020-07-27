В Сватовском районе Луганской области сгорела пшеница на площади 40 га, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«26 июля в ГосЧС поступила информация, что вблизи села Ковалевка Сватовского района на поле ООО агрофирма «Стельмаховская» (общая площадь 103 га) возник пожар пшеницы на корню», - говорится в сообщении.
В 16:10 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена пшеница на площади 40 га и спасена пшеница на площади 63 га.
К тушению привлекалось 19 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 15 человек личного состава и 3 единицы техники.
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