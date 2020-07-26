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Так называемая «народная милиция» самопровозглашенной «ДНР» издало приказ о запрете на использование любого вооружения с 00:00 часов 27 июля. 

«В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля 2020 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим «народной милиции» с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

Аналогичный приказ получили силовики «ЛНР».

Напомним, в штабе операции Объединенных сил разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе.
ForUm

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