также в разделеОбщество
В список стран «зеленой зоны» добавилось еще 9 стран 13
Танкер Delfi будут облегчать после неудачных попыток поднять 13
За сутки коронавирус обнаружили у 72 медиков 10
Названы области, не готовые к ослаблению карантина 13
Правительство выделило более 100 млн грн на дополнительные выплаты интернам 10
В Черное море направляется эсминец ВМС США 10
В Верховной Раде пояснили позицию по выборам на Донбассе 19
В Украине число новых случаев коронавируса пошло на спад 16
В Одессе не смогли поднять затонувший танкер Delfi 36
Судья Вовк отрицает получение подозрения 12
В Крыму два водохранилища оказались на грани высыхания 36
Из-за смертельный аварий в Одесской области ввели круглосуточный патруль на дорогах 18
Украина создает рабочую группу для обеспечения соцгарантий ветеранов 20
На границе с Беларусью изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет 22
Регионы с наибольшим числом инфицированных коронавирусом за сутки 31
Херсонщина готова принимать детей со следующей недели 12
Растет число заболевших коронавирусом украинских медиков 15
В Украине планируют запустить Единую систему трансплантаций 17

В штабе операции Объединенных сил разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Боевики пропускают только по спискам.

Об этом сообщает штаб ООС.

В штабе отмечают, что пропуск через КПВВ осуществляется в условиях карантина в определенное время.

«Информируем, что руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открыты для осуществления пропускных операций и в условиях карантина и предоставляет возможность перемещения через КПВВ «Станица Луганская», «Марьинка», «Новотроицкое» в определенное время», - говорится в сообщении.

В свою очередь, у российских наемников сформированы списки, по которым пропуск может разрешаться не всем категориям граждан.

«Вместе с этим от трехсторонней контактной группы получена информация, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам. В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок», - говорится в сообщении.

Напомним, недавно оккупанты возобновили пропуск через КПВВ «Новотроицкое».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги