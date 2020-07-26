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Власти Северной Кореи сообщили о первом случае подозрения на коронавирус в стране.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, вероятную инфекцию обнаружили у человека, который незаконно прибыл в страну 19 июля со стороны Южной Кореи и находился в городе Кэсон.

«В связи с опасностью, которая может привести к разрушительной катастрофе» в городе, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро правящей Трудовой партии КНДР.

Всех, кто контактировал с вероятным заразившимся, поместили на карантин.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об очередном рекордном с начала пандемии суточном количестве заражений COVID-19.
ForUm

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