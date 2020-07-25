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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об очередном рекордном с начала пандемии суточном количестве заражений COVID-19. За минувшие сутки коронавирусом в мире заразились 284 196 человек.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Число летальных исходов во всем мире за сутки выросло на 9783.

Больше всего заразившихся коронавирусом выявили в США - 69 641 человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 67 860 и 49 310 новых случаев соответственно.

Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся: ЮАР - 13,1 тысячи человек, Колумбия - 7,4 тысячи, Мексика - 6,02 тысячи человек.

Всего в мире с начала пандемии заболели около 15,3 млн человек, почти 629 тысяч человек умерли.
ForUm

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