В Министерстве иностранных дел Турции раскритиковали Грецию за реакцию на первую за 90 лет мусульманскую молитву в соборе Святой Софии.

Об этом в письменном заявлении написал пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой, сообщает Anadolu.

По его словам, Афины вновь продемонстрировали вражеское отношения к исламу и Турции под предлогом реакции на превращение Святой Софии в мечеть.

«Никакая страна не в состоянии учить Турцию по вопросу национального суверенитета. Мечеть Айя-София, как и другие культурные наследия страны, состоит в собственности Турции и под ее защитой», — заявил Аксой.

Он отметил, что Афины являются единственной столицей в Европе, где нет ни одной мечети, а Греция — страна, которая закрыла глаза на снесение исторических мечетей.

Напомним, в Греции объявили 24 июля днем траура из-за проведения первого за 86 лет мусульманского намаза в соборе Святой Софии в Стамбуле.

10 июля собор Святой Софии в Стамбуле был лишен статуса музея и зарегистрирован как мечеть.

Это произошло сразу после того, как Высший административный суд Турции отменил решение правительства от 24 ноября 1934 года о статусе храма-музея Святой Софии.

Споры вокруг статуса собора Святой Софии в Стамбуле вновь начались после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в нем состоялось чтение Корана.

Собор Святой Софии был построен в шестом веке и в течение девяти веков служил христианским храмом в османского завоевания Константинополя в 1453 году.