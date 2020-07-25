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В Министерстве здравоохранения заявили, что в условиях пандемии коронавируса в Украине не существует запрета на посещение больных в больницах.

Как рассказал в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, для посещения необязательно делать тест на коронавирус.

«Единственный запрет касается больных COVID-19, которые находятся в больницах с этим диагнозом. Их посещать нельзя», — сказал он.

По состоянию на 25 июля в Украине зафиксировали 1106 новых случаев заражения коронавирусом, 611 человек выздоровели, 19 умерли.
ForUm

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