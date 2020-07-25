Россия продолжает скрыто перебрасывать военную технику и оборудование в Ливию для проведения военных операций и дестабилизации обстановки в регионе. При этом страна нарушает резолюцию ООН 1970 года.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
«Россия продолжает играть деструктивную роль в Ливии путем поставки вооружения для группировки «Вагнер», - заявил командующий операций Африке генерал морской пехоты Брэдфорд Геринг.
Ведомство также представило снимки, на которых изображены самолеты Су-24, Ил-76, системы ПВО «Панцирь», тяжелые бронеавтомобили «Тигр»,, другая бронетехника и личный состав, принадлежащие российской группировке «Вагнер».
В Пентагоне добавляют, что такими действиями РФ продолжает нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН 1970 путем активной поставки военной техники и боевиков на передовые линии конфликта в Ливии.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время