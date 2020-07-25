Россия продолжает скрыто перебрасывать военную технику и оборудование в Ливию для проведения военных операций и дестабилизации обстановки в регионе. При этом страна нарушает резолюцию ООН 1970 года.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Россия продолжает играть деструктивную роль в Ливии путем поставки вооружения для группировки «Вагнер», - заявил командующий операций Африке генерал морской пехоты Брэдфорд Геринг.

Ведомство также представило снимки, на которых изображены самолеты Су-24, Ил-76, системы ПВО «Панцирь», тяжелые бронеавтомобили «Тигр»,, другая бронетехника и личный состав, принадлежащие российской группировке «Вагнер».

Как отметил генерал Геринг, «эти изображения отражают масштабное участие России», в ситуации в Ливии и указывает, что РФ намерена проводить наступательные боевые действия, а не оказывать гуманитарную помощь.

В Пентагоне добавляют, что такими действиями РФ продолжает нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН 1970 путем активной поставки военной техники и боевиков на передовые линии конфликта в Ливии.