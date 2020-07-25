также в разделеМир
Британцы признали допущенные ошибки в борьбе с коронавирусом 16
В Хабаровске люди снова устроили акцию протеста против ареста губернатора 15
В немецких аэропортах введут тестирование на коронавирус 12
COVID-19 в мире: ВОЗ фиксирует очередной антирекорд 24
Израиль атаковал военные цели в Сирии 23
Кадыров ввел «санкции» против Помпео 50
Бывший претендент на пост президента Беларуси выехал в Россию 21
В Кремле заявили об участии в хабаровских митингах «приезжих дебоширов» 52
Сенат США принял закон с санкциями против «Северного потока-2» 40
В Эстонии посла РФ вызвали «на ковер» оправдания советской оккупации 33
Китай запустил первую миссию на Марс 33
Госдума РФ приняла путинский закон о «патриотическом воспитании» 17
Нобелевский банкет отменили впервые за 64 года 19
Темза — одна из самых загрязненных микропластиком рек в мире 18
«Свободная от коронавируса» Черногория объявила об эпидемии 56
Белые медведи могут исчезнуть к концу столетия 36
Новаку в Польше официально выдвинули обвинения 43
США ввели санкции против Кадырова и его семьи 18

Россия продолжает скрыто перебрасывать военную технику и оборудование в Ливию для проведения военных операций и дестабилизации обстановки в регионе. При этом страна нарушает резолюцию ООН 1970 года.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Россия продолжает играть деструктивную роль в Ливии путем поставки вооружения для группировки «Вагнер», - заявил командующий операций Африке генерал морской пехоты Брэдфорд Геринг.

Ведомство также представило снимки, на которых изображены самолеты Су-24, Ил-76, системы ПВО «Панцирь», тяжелые бронеавтомобили «Тигр»,, другая бронетехника и личный состав, принадлежащие российской группировке «Вагнер».

Как отметил генерал Геринг, «эти изображения отражают масштабное участие России», в ситуации в Ливии и указывает, что РФ намерена проводить наступательные боевые действия, а не оказывать гуманитарную помощь.

В Пентагоне добавляют, что такими действиями РФ продолжает нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН 1970 путем активной поставки военной техники и боевиков на передовые линии конфликта в Ливии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги