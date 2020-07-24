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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко принял участие в открытии первой очереди автомобильного обхода Полтавы на трассе М-03 Киев - Харьков-Довжанский. Об этом  ForUm’у   сообщили в пресс-службе главы государства.

Обход имеет целью создание современного европейского маршрута от Киева до Харькова. Сегодня открыта первая очередь – это 5,5 км хайвея, кольцевая транспортная развязка и двухуровневая транспортная развязка европейского типа.

Тимошенко отметил, что эта часть дороги была построена очень быстро с нуля фактически «в чистом поле», но при этом имеет высокое качество.

Новая автодорога свяжет дороги М-03 Киев - Харьков-Довжанский и М-22 Полтава - Александрия и поможет разгрузить областной центр от транзитного транспорта, который движется в сторону Кременчуга.

По словам Тимошенко, этот участок – один из крупных объектов президентской программы «Большая стройка», хотя сам отрезок дороги сравнительно маленький.

«Здесь было много разных тяжелых работ, строительство эстакады и тому подобное. Еще в 2019 году здесь было просто поле и песок. Сейчас это уже обход Полтавы, который позволит разгрузить город», - пояснил он.

Замруководителя Офиса президента сообщил, что параллельно идет проектирование второй очереди обхода, чтобы люди, которые направляются в Харьков, могли не заезжать в Полтаву.

Возведение объезда Полтавы происходит в рамках сотрудничества Украины и Всемирного банка. Общая стоимость проекта – 139,92 млн долларов. Строительные работы выполняет компания «Онур» с применением новейших технологий.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков отметил, что вторая очередь обхода также будет строиться высокими темпами.

По его словам, Полтавская область в этом году – одна из приоритетных для Укравтодора, ведь здесь строят много дорог.

В частности, продолжается ремонт автодороги через Полтаву, который будет завершен до конца августа.

Тимошенко отметил, что сейчас в рамках программы президента «Большая стройка» в работе находится 3800 км дорог. Кроме того, продолжается возведение других объектов - садиков, стадионов, школ, продолжается реконструкция приемных отделений опорных больниц.
ForUm

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