Осенью этого года начнется капитальный ремонт части Большой окружной на участке от улицы Киевской до Одесской площади. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Мы несколько лет ждали передачу этого участка Большой окружной с баланса области на баланс города. Наконец это произошло. И теперь мы можем обновить и эту часть большого магистрального объекта. Хочу сообщить, что уже состоялись торги на выполнение проектных работ. И проектирование уже начали», - сообщил мэр столицы.

Дорожно-строительные работы планируется начать осенью этого года.

«А закончить ремонт на участке от улицы Киевской до Одесской площади планируем в 2021-м», - отметил Кличко.