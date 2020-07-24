В водах Днепра поселились амазонские пресноводные медузы, они чуть меньше по размеру, чем морские. И этим летом в некоторых заливах Днепра их уже слишком много.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ассоциацию рыболовов Украины.

«Касательно мелкой медузы, то это Craspedacusta sowerbyi или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом году в некоторых заливах, как в киселе плаваешь. Данная медуза - пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чье-то аквариума. Этот вид происходит от настоящих медуз, схожий с ними по структуре, так же имеет щупальца, то есть это настоящая, полноценная медуза, правда, меньше своих морских родственников», - рассказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Он отметил, что вследствие промышленных выбросов, хозяйственных загрязнений, автомобильных выбросов, а также попадания в реки агрохимикатов после обильных дождей значительно повысилась соленость воды в водохранилищах Днепра, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ обитателям морских лиманов.

Так, по словам эксперта, если три года назад рыбу-иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они в изобилии встречаются в заливах Днепра в столице.

Также Чистяков акцентировал внимание, что Днепр катастрофически зарастает и мелеет - только в столичной акватории уже зафиксировано 57 отмелей, которые через три-пять лет могут превратиться в острова.