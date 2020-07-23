Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту пожара в доме в Бориспольском районе.
«Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», - сообщила пресс-служба обглавка.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
В полиции напомнили, что поджог дома произошел в селе Гнедин Бориспольского района.
По данному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
Как сообщал ForUm, руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин сообщил, что ночью неизвестные подожгли его дом.
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