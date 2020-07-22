В рекламе президента США Дональда Трампа использовали фото с Майдана времен Революции достоинства для противопоставления «порядка и хаоса».

На это обратили внимание американские пользователи Twitter, заметив, что второе фото сделано явно не в США, пишет Европейская правда.

На картинке со слоганом «Общественная безопасность или хаос и насилие» с одной стороны размещено фото Дональда Трампа, с другой – фото событий Революции достоинства, сделанное 18 февраля 2014 года, на котором протестующие пытаются вырвать дубинку у правоохранителя.

Сообщение в рекламе адресовано от имени сообщества Evangelicals for Trump, но оно является частью кампании за переизбрание Трампа и можно видеть, что реклама оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

В информации про рекламу на Facebook указан официальный домен сайта кампании Трампа - donaldjtrump.com.