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В Киеве женщина вместе с соседями употребляла спиртные напитки и не заметила, как ее 2-летний ребенок выпил алкоголь. Девочку срочно госпитализировали в больницу, сейчас ее здоровью ничего не угрожает, сообщили в полиции.

Вчера около 17:00 в Подольское управление полиции от врачей поступило сообщение о том, что с улицы Нижнеюрковская госпитализировали 2-летнюю девочку с острым алкогольным отравлением. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники сектора ювенальной превенции.

Как отметил старший инспектор ювенальной полиции Подольского управления полиции Евгений Пастухов, правоохранители пообщались с соседями и осмотрели помещения, в котором проживает малолетняя:

«Мы установили, что женщина вместе с соседями на кухне общежития употребляла спиртные напитки. Ее малолетняя дочь находилась рядом и выпила алкоголь. Когда ребенку стало плохо, соседи вызвали врачей. Мы посетили больницу и узнали, что после получения первой медицинской помощи девочке стало лучше и сейчас его здоровью ничего не угрожает».

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции, а в отношении матери составлен протокол по ч.1 ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов граждан.

Кроме этого, информация об инциденте направлена ​​в службу по делам детей Подольской районной государственной администрации для организации дальнейшего взаимодействия и проведения профилактической работы с правонарушительницей.
ForUm

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