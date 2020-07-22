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Сегодня, 22 июля, вооруженные формирования РФ против защитников населенного пункта Богдановка применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

Двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения.

«Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались - наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются», - заявили в штабе.
ForUm

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