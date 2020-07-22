21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял позиции ООС из 120-х и 82-х мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Новотошковского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Крымского – из 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов. У населенного пункта Хутор Вольный агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по украинским защитникам неподалеку Гнутово враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал наши опорные пункты вблизи Павлополя. Также оккупанты вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам у Лебединского, а у Водяного – задействовали станковые противотанковые гранатометы.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин – получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», противник обстрелял наши позиции из 120 мм минометов у Майорска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», по защитникам Марьинки агрессор дважды использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. А по окрестностям Лебединского - станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.