Британская река Темза, протекающая через Лондон, имеет один из самых высоких в мире уровней загрязнения микропластиком, сообщает BBC.

«Темза имеет один из самых высоких уровней насыщения микроскопическими частицами пластика всех рек мира. Ученые подсчитали, что каждую секунду по реке проплывает около 94 тысяч таких микрочастиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот показатель превышает соответствующие цифры в других европейских реках, в частности - в Дунае, Рейне и По. Однако все же меньше, чем в китайской реке Янцзы.

Куски пластика были обнаружены внутри тел крабов, живущих в Темзе. А влажные салфетки, смываемые с унитаза, накапливаются в большом количестве на береговой линии, образуя «рифы влажных салфеток».

Ученые решительно призвали к более ответственному обращению с пластиковыми отходами. По их мнению, в период пандемии COVID-19 бездумное размещение отходов, в частности медицинского характера (маски, перчатки), может усилить и без того серьезную проблему загрязнения планеты пластиком.

В Темзе были обнаружены многие формы микропластика, в том числе блестки, микрошарики из косметики и фрагменты пластмасс из более крупных предметов.

Значительным источником считается упаковка для пищевых продуктов.