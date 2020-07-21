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Сегодня Православная Церковь чтит явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, чудотворная Казанская икона Пресвятой Богородицы была явлена в городе Казани 8/21 июля 1579 г.

Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы благоговейно почитаются православными христианами как залог материнского заступничества Царицы Небесной с древних времен и доныне.

Согласно преданиям, в то время в Казани бушевал сильный пожар, уничтоживший много домов. В одну ночь Богородица явилась во сне 9-летней Матроне с повелением отыскать Свой образ на одном из пепелищ.

После первого явления Богородицы девочке никто не поверил. Однако Матерь Божия является Матроне еще не раз и не два, и девочка продолжает обращаться к взрослым с просьбой отыскать образ. Через некоторое время мама Матроны обращается к православным священникам с просьбой о помощи и рассказом о чудесном видении своей дочери. Однако священнослужители сомневаются в истинности этих явлений и не спешат отыскивать образ.

Лишь только после неоднократных настойчивых обращений к епископу Казани было решено отыскать образ Пречистой Богородицы. В результате образ, завернутый в сукно, был найден на одном из пепелищ. По преданию, образ был найден только тогда, когда копать начала сама Матрона. Икона была обретена девочкой в указанном месте при стечении множества благочестивого народа, молившего «Владычице, спаси нас!» 
На месте обретения иконы по указу царя был построен Богородицкий девичий монастырь и церковь.

Казанский образ один из самых любимых и почитаемых в народе.

Изображение Казанской иконы Божией Матери на протяжении многих веков считается также и венчальным. С родительского благословения и покровительства Богородицы Казанской начинается семейная жизнь молодой семьи.

Люди видят в этой иконе особое заступничество и покровительство Заступницы Небесной во всех своих житейских нуждах.
 
ForUm

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