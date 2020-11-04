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Сегодня Православная Церковь чтит Казанский образ Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, называемой «Казанская», установлено в благодарность за избавление Москвы от нашествия поляков в 1612 году.

Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное время. Страна подверглась нападению польских войск, которые насмехались над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. По призыву святейшего патриарха Ермогена народ встал на защиту Родины.

В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие допущено Богом за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения, впоследствии епископа Суздальского, пришла новость, что ему в видении было открыто о перемене суда Божьего на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием войска 22 октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году.
Иконе Казанской Божьей Матери приписывают помощь в победе в Великой Отечественной Войне. По преданию, маршал Жуков возил Казанскую икону по фронтам. Этот факт подтверждает его дочь, М. Г. Жукова, в книге «Маршал Жуков: Сокровенная жизнь души».

У Казанской иконы просят избавления от нашествия иноплеменников и помощи в тяжелые времена.

Изображение Казанской иконы Божией Матери на протяжении многих веков считается также и венчальным. С родительского благословения и покровительства Богородицы Казанской начинается семейная жизнь молодой семьи.

Люди видят в этой иконе особое заступничество и покровительство Заступницы Небесной во всех своих житейских нуждах.
 
ForUm

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