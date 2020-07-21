20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» недалеко от населенного пункта Мироновский противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. Опорные пункты вблизи Шумов враг дважды обстреливал из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. У Орехово и Новотошковского агрессор вел огонь по украинским воинам из минометов 120-го и 82-го калибров. А у Причепиловки, Попасной и Луганского захватчики задействовали гранатометы и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин – получил ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.