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Вакцина против коронавируса, разработанная Оксфордским университетом, выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Результаты испытаний, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, показывают, что вакцина, находящаяся в стадии разработки компанией AstraZeneca и учеными из Британского Оксфордского университета, не вызвала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток.

По данным ВВС, испытания с участием около 1077 человек показали, что инъекция привела к тому, что они вырабатывали антитела и лейкоциты, способные бороться с коронавирусом.

Не было никаких опасных побочных эффектов от приема вакцины, однако, у 70% людей в испытании развилась лихорадка или головная боль.

Исследователи говорят, что этим можно справиться с помощью парацетамола.

Результаты очень многообещающие, но еще слишком рано говорить, достаточно ли этого, чтобы обеспечить защиту, и в настоящее время проводятся более масштабные испытания.

Великобритания уже заказала 100 миллионов доз вакцины.

Напомним, Великобритания также подписала соглашение о заказе 90 млн доз будущих вакцин от коронавируса, разработкой которых занимаются три компании из Франции, Германии и США.

Ожидается, что вакцины станут доступны до конца 2020 года, но широкомасштабная вакцинация вряд ли начнется раньше 2021 года.

Вакцинировать в первую очередь собираются медиков и работников социальной сферы.
ForUm

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