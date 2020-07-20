В РФ возбудили уголовное дело против мужчины за то, что он нечаянно сбил кепку с полицейского флагом Украины, когда его задерживали. Об этом сообщает «Медиазона».

Так, 18 июля в городе Гатчине состоялась акция против уголовного преследования крымских татар. Активист Владимир Шипицын пришел с плакатом «Свободу узникам «дела Хизб ут-Тахрир» и флагом Украины.

Российские полицейские задержали шестерых участников акции, в частности Шипицина. Один из силовиков подошел к активисту и дернул того за руку, от чего мужчина упал и нечаянно сбил флагом кепку полицейского.

Вчера в Гатчине активист Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk — Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020

В итоге Следственный комитет возбудил в отношении мужчины дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ (Применение насилия к представителю власти).

«Его обвиняют в том, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове», — рассказал адвокат Шипицина Антон Юпанов.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, 19 июля его допросили.

Напомним, недавно в Москве задержали более 140 человек, которые протестовали против конституционных изменений, которые позволят президенту Владимиру Путину остаться у власти до 2036 года.