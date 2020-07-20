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20 июля в 3:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на базе отдыха «Гранит» по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт Затока, ул. Приморская 99 А. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание 6 деревянных зданий на базе отдыха «Гранит» и «Атлантида», сообщает ГосЧС.

В 4:53 пожарные пожар локализовали и в 06:00 ликвидировали на площади 500 м2. Подразделения работали по повышенному номеру вызова. В результате пожара получил отравление продуктами горения отдыхающий 1994 г.р., который после осмотра врачей от госпитализации отказался. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГосЧС привлекались 5 единиц техники и 24 человека личного состава.
ForUm

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