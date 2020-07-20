19 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял позиции ООС, используя запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» по защитникам Луганского враг 5 раз открывал огонь, каждый раз меняя калибр на все больше – артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометов агрессор также применил неподалеку Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник четыре раза обстрелял украинских защитников у Водяного. На этом участке фронта враг использовал гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Старогнатовки и Лебединского по опорным пунктам оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы. А по украинским воинам у Талаковки захватчики неоднократно открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Еще один факт вражеской активности из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия отмечен в пригороде Авдеевки.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», по нашим воинам вблизи Мироновского агрессор использовал артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял защитников Марьинки.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.