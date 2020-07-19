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Хакеры, несколько дней назад взломавшие аккаунты американских знаменитостей в Twitter, смогли это сделать, получив доступ к учетным записям некоторых сотрудников.

Об этом сообщили в компании Twitter.

«Мы считаем, что нападавшие нацелились на определенных сотрудников Twitter с помощью методов социальной инженерии. Что это значит? В этом случае, социальная инженерия представляла собой преднамеренное манипулирование людьми с целью заставить их совершить определенные действия и выведать конфиденциальную информацию», — говорится в заявлении компании.

Как пояснили в Twitter, хакеры «успешно манипулировали» несколькими сотрудниками, благодаря чему получили их учетные записи для доступа к внутренним инструментам поддержки Twitter. С помощью них они смогли сбросить и поменять пароли до 45 аккаунтов.

Напомним, 16 июля стало известно, что хакеры взломали Twitter-аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска и рэпера Канье Уэста. После взлома аккаунтов знаменитостей Twitter могут оштрафовать.
ForUm

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