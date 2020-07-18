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Компания Twitter может получить крупный штраф из-за взлома аккаунтов известных людей. Это могло нарушить соглашение с Федеральной торговой комиссией (ФТК) США.

Об этом сообщает Bloombrg.

Так, ФТК в ближайшее время займется проверкой по факту нарушения договоренности, заключенной в 2010 году.

Данное соглашение обязывает Twitter через независимого аудитора дважды в год проводить оценку своих мер по обеспечению безопасности пользователей и указывать имя ответственного за информационную безопасность сотрудника.

Соглашение между Twitter и ФТК было заключено сроком на 20 лет, что позволит комиссии провести тщательное расследование по соблюдению требований договоренности.

Напомним, хакеры взломали учетные записи десятков крупнейших предпринимателей, политиков и компаний в Twitter. На взломанных аккаунтах появлялись сообщения с призывом присылать биткоины на электронные кошельки. В ответ обещали вернуть криптовалюту в двойном размере. В итоге на электронные кошельки хакеров пришло около 300 переводов на сумму более 110 тысяч долларов.
ForUm

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