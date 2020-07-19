На Донбассе 18 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Боевики обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

«Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия», - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики вели огонь неподалеку от Старогнатовки, Водяного, Новоселовки Второй, Талаковки и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Новотошковского, Хутора Вольного и Причепиловки.

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного боевика. И, по уточненным данным, 16 июля боевики потеряли еще двух человек.

Также, 18 июля, вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка. Со стороны Петровского противник осуществил три очереди из стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь вблизи Причепиловки и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали позиции ООС около Водяного и Старогнатовки. За текущие сутки потерь среди украинских воинов нет.