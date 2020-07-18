также в разделеОбщество
На границе с Беларусью изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет 11
Регионы с наибольшим числом инфицированных коронавирусом за сутки 15
Херсонщина готова принимать детей со следующей недели 9
Растет число заболевших коронавирусом украинских медиков 11
В Украине планируют запустить Единую систему трансплантаций 12
На водных объектах Украины регулярно гибнут люди: статистика за июль 13
За сутки 847 человек в Украине заразились коронавирусом 21
Более 200 мостов на западе Украины остается поврежденными 13
Около 200 тысяч человек из оккупированной части Донбасса получили российские паспорта 19
Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года 17
За сутки боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины 12
Названо число погибших в ДТП за все время независимости Украины 27
МОЗ Украины еще ожидает рост заболеваемости коронавирусом 29
17 июля. Картина дня 24
СБУ разоблачила подпольную типографию, штамповавшую поддельные паспорта 41
Задержан один из ключевых организаторов «референдума» за «ЛНР» 72
Дмитрий Романюк, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци 27
Прокуратура открыла дело из-за статьи российского блогера о Крыме 39

Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте Украины поддержал создание совместной рабочей группы для обеспечения социальных гарантий и прав ветеранов и членов семей погибших защитников Украины в субботу, 18 июля.

Об этом информирует Офис президента.

Сообщается, что на заседании рассмотрели новый законопроекты О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) защитников Украины и ветеранов и О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и амнистии участников АТО / ООС в 2020 году.

Кроме этого, совет принял решение вынести на рассмотрение президента проект Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5990 грн.
12
Теги