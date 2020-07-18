Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте Украины поддержал создание совместной рабочей группы для обеспечения социальных гарантий и прав ветеранов и членов семей погибших защитников Украины в субботу, 18 июля.

Об этом информирует Офис президента.

Сообщается, что на заседании рассмотрели новый законопроекты О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) защитников Украины и ветеранов и О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и амнистии участников АТО / ООС в 2020 году.

Кроме этого, совет принял решение вынести на рассмотрение президента проект Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.