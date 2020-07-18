Работу детских оздоровительных лагерей на Херсонщине планируется восстановить с 31 июля.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook, ссылаясь на сообщение от главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
Глава Херсонской ОГА выразил готовность принимать детей для оздоровления уже со следующей недели.
Ранее Виктор Ляшко сказал, что в рамках эксперимента в Херсонской области планируют открыть один летний лагерь для отдыха детей.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время