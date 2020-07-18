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В Житомире под колесами грузовика погиб 5-летний мальчик. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 16 июля. Двое мальчиков играли на обочине дороги, когда один из них внезапно выбежал на проезжую часть и попал под заднее колесо грузовика. 

За рулем САЗ 3507 находился 23-летний житель Черняховского района. В результате ДТП ребенок получил смертелные травмы.

Как говорится в сюжете ТСН, родители погибшего мальчика едва не совершили самосуд над водителем молоковоза. Они утверждают, что переулок, в котором случилась трагедия, предназначен только для легкового транспорта, однако водители грузовых машин часто используют его, чтобы сократить путь до промышленной зоны.

Водитель во время инцидента был трезв, степень его вины установит следствие.
ForUm

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