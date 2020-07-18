Пострадавший в результате взрыва возле станции метро Шулявская в Киеве находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом вечером 17 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

Отмечается, что 22-летний студент получил множественные осколочные травмы ног. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу №17.

Кличко указал, что при взрыве были повреждены окна станции метрополитена, однако она работает в обычном режиме и открыта для пассажиров.

Напомним, что в Киеве возле входа в станцию метро Шулявская произошел взрыв неизвестного предмета в мусорной урне. В результате инцидента пострадал прохожий.