Микрозаймы с каждым днем становятся все более популярными и востребованными. Все МФО Украины предлагают кредиты с доступной процентной ставкой (до 1,5% в день) на срок до месяца. Воспользоваться услугами такой компании очень просто, главное выбрать организацию, требования которой подойдут вам и не будут сильно накладными.

Что такое МФО и чем отличается от банка?

Микрофинансовая организация предлагает деньги в долг с перечислением на банковскую карту в кратчайшие сроки. Основное отличие МФО от банка в том, что для оформление заявки не нужно посещать кредитное учреждение, собирать пакет документов и так далее. Достаточно лишь заполнить онлайн заявку, верифицировать свой номер телефона и можно ожидать перечисления кредитных средств. В заявке компании просят указать:

ФИО полностью.

Данные паспорта – серия, номер, кем выдан и дату выдачи.

ИНН.

Контактный и дополнительный номера телефонов.

Адрес проживания и регистрации, если они не совпадают.

Сведения о себе – место работы, примерную сумму заработка, дополнительные источники дохода.

Некоторые микрофинансовые компании также требуют указать контакты одного из членов семьи или друзей.

Кого кредитуют микрокредитные организации?

Все микрофинансовые организации Украины сотрудничают исключительно с совершеннолетними украинцами, имеющими банковскую карту в гривне. Для МФК не важен ваш социальный статус, уровень дохода или кредитный рейтинг. За помощью в такую компанию может обратиться каждый.

Как выбрать лучшую МФО?

Для того, чтобы подобрать компанию, с которой вам будет комфортнее всего сотрудничать, обратите внимание на рейтинг МФО Украины. Разумеется, выгоднее всего заполнять заявку на сайтах организаций, у которых самый высокий рейтинг. Во-первых, они гарантируют безопасность ваших данных, во-вторых, у них самые лояльные условия и требования к заемщику, а в-третьих, такие финкомпании предоставляют высокий процент выдачи кредита.

Почему онлайн кредиты на карту пользуются высокой популярностью?

Востребованность микрокредитных организаций, на сегодняшний день обоснована тем, что это единственная возможность получить денежные средства максимально быстро. К тому же, все организации сотрудничают с любым заемщиком независимо от того, трудоустроен он или нет.

Просмотрев каталог, в котором указаны все МФО, вы увидите сотни положительных отзывов на ту или иную компанию, а значит, множество украинцев уже успели воспользоваться их услугами и ощутить на себе насколько это удобно. Микрозайм действительно может выручить в сложной ситуации, но нужно пользоваться такой услугой правильно.

Рекомендации специалистов в области микрокредитования

Прежде чем приступить к оформлению кредита, просмотрите список доступных к сотрудничеству компаний. Возле каждой МФО указан ее основные требования – возраст заемщика, перечень данных и срок возврата денег.

Для того, чтобы гарантированно получить займ, оставьте заявку сразу на нескольких порталах. Так вы сможете увеличить свои шансы, ведь каждая компания работает со своим процентом выдачи кредитов.

Выбирайте проверенные и надежные МФК, такие как Moneyveo, Mycredit или CreditPlus, к примеру. Они достаточно долго предоставляют услуги по выдаче микрозаймов и отлично себя зарекомендовали.

И самое главное, не забывайте вовремя возвращать кредит, чтоб не допустить просрочек. За каждый день невозврата, вам будет начисляться штраф по повышенной ставке. К тому же это может негативно отразиться на вашей кредитной истории.