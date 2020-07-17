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За минувшие сутки, 16 июля, вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевое травмирование. Всем военнослужащим была оказана первая медицинская помощь и их оперативно эвакуировали в лечебные учреждения.

Для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение и дали четко понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность. По данным разведки, 16 июля наши защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.
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